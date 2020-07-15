Домой отправились первые добровольцы, на которых тестировали вакцину от COVID-19

Первую группу добровольцев, на которых испытывали вакцину от коронавируса, выписали из больницы в Москве. Все они чувствуют себя хорошо.

Вакцину разрабатывает НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Клинические испытания начались 18 июня 2020 года. Все пациенты в первые сутки после получения вакцины почувствовали легкое недомогание, но оно быстро прошло.

«Наши добровольцы, получив дозу вакцины, перенесли ее абсолютно хорошо. Сегодня они покидают клиническую базу Сеченовского университета», — приводит ТАСС слова руководителя Центра клинического изучения лекарственных средств университета, главный исследователь Елены Смолярчук.

Она также добавила, что испытуемые столкнулись с неожиданной сложностью: им пришлось долгое время находиться в условиях больничной палаты в изоляции от мира. Поэтому с участниками эксперимента работали психологи университета.

По словам Смолярчук, понадобится несколько месяцев на организацию процесса по производство вакцины.

Вторую партию пациентов отпустят домой 20 июля. При этом все они останутся под наблюдением врачей.