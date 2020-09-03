Назван срок окончания исследования российской вакцины от коронавируса

Согласно представленным данным, дата начала исследований — 25 августа 2020 года, окончание испытаний — 31 декабря 2022 года.

Разработанная в Институте имени Гамалеи вакцина «Спутник V» стала первым в мире зарегистрированным препаратом от коронавируса. Министерство здравоохранения России 25 августа выдало разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины.

Директор института Александр Гинцбург ранее говорил, что в пострегистрационных исследованиях примут участие 40 тысяч человек, из которых 10 тысяч получат плацебо. Это сделают для понимания эпидемиологической эффективности препарата.

В больницы Москвы вакцина «Спутник V» начнет поступать в ближайшие дни. Добровольных участников пострегистрационных испытаний препарата начнут прививать с 5 сентября.

Как рассказал ведущий специалист Института имени Гамалеи Федор Лисицын, перед процедурой все участники пройдут три обследования: сдадут общий анализ крови, тест на антитела и проверку, нет ли аллергии на белок, который есть в вакцине. После укола за их состоянием врачи будут наблюдать на протяжении шести месяцев.

Кроме того, участники испытаний смогут сами вести мобильные дневники, где будут рассказывать о своем состоянии.

Привиться от коронавируса предложат также врачам и учителям. Но каждый из специалистов будет принимать решение, ставить укол или нет, самостоятельно.