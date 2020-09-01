Вакцинация от коронавируса в Москве начнется 5 сентября

Он пояснил, что добровольцам перед прививкой нужно пройти скрининг и сдать анализы.

«Хотя вакцина и будет доставлена, вакцинация начнется только 5 сентября», — заявил Гинцбург.

Сделать прививку от коронавируса вакциной Sputnik V москвичам предложил мэр российской столицы Сергей Собянин. Для участия в пострегистрационных исследованиях нужно оставить заявку на сайте правительства Москвы. Всего планируют набрать 40 тысяч участников старше 18 лет без проблем со здоровьем и отсутствием заболевания коронавирусной инфекцией в анамнезе.

Кроме анализов и скрининга, добровольцам нужно пройти консультации со специалистами. Все исследования будут проходить в специальных центрах на базе поликлиник и больниц. На протяжении шести месяцев после введения препарата добровольцев будут наблюдать специалисты. Для этого задействуют сервисы телемедицины.

Кроме того, привитые добровольцы будут вести мобильные дневники самонаблюдения. Части участников выдадут браслеты для измерения температуры и давления. Финансирование исследования взял на себя бюджет российской столицы.

Вакцина Sputnik V стала первым в мире зарегистрированным препаратом от коронавируса. Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко анонсировал поставки вакцины в медицинские организации в сентябре. Первыми в очереди на получение препарата будут врачи и учителя. Но при этом каждый специалист сам решит, готов ли он привиться, чтобы получить иммунитет к новому возбудителю.