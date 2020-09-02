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    02 сентября 2020, 17:03

    Четверть участников исследования вакцины «Спутник V» получит плацебо

    Анатолий Минкин

    Участников пострегистрационного исследования вакцины от коронавируса «Спутник V» разделят на две разные по размерам группы. 10 тысяч добровольцев вместо препарата получат плацебо. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на директора Института имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

    Специалист напомнил, что всего в новом исследовании примут участие 40 тысяч человек, из которых четверть получит плацебо.

    «Это делается для того, чтобы сравнить эпидемиологическую эффективность препарата», — заявил Гинцбург.

    Он объяснил, что это поможет определить, сколько человек после введения вакцины и плацебо заразятся коронавирусом или заболеют, чтобы потом сравнить их количество.

    Ранее Гинцбург сообщил, что дозы вакцины Sputnik V поступят в московские больницы в ближайшие дни. Добровольцев в столице начнут прививать с 5 сентября. До этого они пройдут обследования, сдадут анализы и пообщаются со специалистами. Все обследования пройдут в специальных центрах на базах поликлиник и больниц.

    Для участия в пострегистрационных испытаниях вакцины можно оставить заявку на сайте правительства Москвы. Принимают людей старше 18 лет без проблем со здоровьем, а также тех, кто не болел коронавирусной инфекцией. После прививки за добровольцами полгода будут наблюдать специалисты. Сами участники исследований могут вести мобильные дневники.

    Разработанная в Институте имени Гамалеи вакцина Sputnik V стала первым в мире зарегистрированным препаратом от коронавируса. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко ранее заявил, что поставки вакцины начнутся в сентябре. Ее предложат врачам и учителям. При этом каждый сам решит, готов ли он поставить укол для получения иммунитета к новому возбудителю.

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