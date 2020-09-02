Четверть участников исследования вакцины «Спутник V» получит плацебо

Специалист напомнил, что всего в новом исследовании примут участие 40 тысяч человек, из которых четверть получит плацебо.

«Это делается для того, чтобы сравнить эпидемиологическую эффективность препарата», — заявил Гинцбург.

Он объяснил, что это поможет определить, сколько человек после введения вакцины и плацебо заразятся коронавирусом или заболеют, чтобы потом сравнить их количество.

Ранее Гинцбург сообщил, что дозы вакцины Sputnik V поступят в московские больницы в ближайшие дни. Добровольцев в столице начнут прививать с 5 сентября. До этого они пройдут обследования, сдадут анализы и пообщаются со специалистами. Все обследования пройдут в специальных центрах на базах поликлиник и больниц.

Для участия в пострегистрационных испытаниях вакцины можно оставить заявку на сайте правительства Москвы. Принимают людей старше 18 лет без проблем со здоровьем, а также тех, кто не болел коронавирусной инфекцией. После прививки за добровольцами полгода будут наблюдать специалисты. Сами участники исследований могут вести мобильные дневники.

Разработанная в Институте имени Гамалеи вакцина Sputnik V стала первым в мире зарегистрированным препаратом от коронавируса. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко ранее заявил, что поставки вакцины начнутся в сентябре. Ее предложат врачам и учителям. При этом каждый сам решит, готов ли он поставить укол для получения иммунитета к новому возбудителю.