Врачи не нашли серьезных осложнений от коронавирусной вакцины

Медики не выявили никаких серьезных осложнений у добровольцев после введения вакцины Sputnik V. Об этом сообщил ведущий специалист Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Федор Лисицын.

«По осложнениям ничего не изменилось, никаких серьезных осложнений, так сказать, не обнаружено. А то, что размахивают списком 144 побочных эффектов, — это все осложнения уровня любой вакцинации», — заявил Лисицын в эфире канала «Россия 24».

Он добавил, что побочные эффекты от препарата даже нельзя назвать осложнениями. При этом он подчеркнул, что каждый человек по-разному переносит вакцинацию. Перед введением препарата от коронавируса необходимо пройти осмотр у врача.

«Прежде всего три самых главных обследования: это общий анализ крови, который необходим для того, чтобы понять, нет ли у тебя сейчас каких-то процессов; это тест на антитела к коронавирусу, чтобы понять, не переболел ли ты и не являешься ли носителем; и это аллергический тест на белок», — перечислил специалист.

По словам Лисицына, аллергия может стать противопоказанием для любой вакцинации.

Вакцина Sputnik V стала первым в мире зарегистрированным препаратом от коронавируса. Уже 5 сентября в Москве стартует вакцинация населения. Первыми получить дозу лекарства смогут врачи и учителя.