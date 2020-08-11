Президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса. Такое заявление он сделал на совещании с правительством.

Препарат создали в институте имени Гамалеи за считаные месяцы. Вакцина прошла все необходимые испытания.

Первыми, кого будут прививать от коронавируса, станут врачи и учителя. Об этом ранее заявлял министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Ожидается, что массовая вакцинация в России начнется в октябре, отметил министр.

Сама прививка будет для россиян бесплатной. Ее сделают всем желающим за счет средств федерального бюджета.

Планируется, что в течение 2020 года будет производиться по несколько тысяч доз вакцины в месяц. С 2021 года производство увеличат до нескольких миллионов. Об этом рассказывал глава Минпромторга Денис Мантуров.

Ранее в институте имени Гамалеи объяснили, почему в России так быстро создали вакцину. Это все благодаря профессионализму и большому опыту специалистов. По словам профессора и руководителя отдела микробиологии латентных инфекций института имени Гамалеи Виктора Зуева, вакцина не вызывает никаких сомнений. Он уже получил прививку от коронавируса.