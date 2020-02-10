Научиться засыпать за 8 секунд сложно, но реально. Вот несколько практических советов

Людям удается заснуть в среднем за 5-20 минут. Но есть те, кто может проворочаться и час, и те, кому достаточно положить голову на подушку. В Сети собрали советы по быстрому засыпанию.

Пользователь Reddit с ником u/LondonDude123 задался вопросом, как людям удается уснуть за восемь секунд. В итоге он собрал целую копилку полезных советов, которые стоит попробовать.

Один из пользователей рассказал, что его 16-летний брат именно такой человек, который засыпает за восемь секунд. Его секрет — в отключении ненужных мыслей.

«Не думать — это ключевое. Мне понадобились тренировки, чтобы полностью очистить свой разум. Начинайте с сокращения внутренних монологов; представьте, что вы родились глухими и думаете в основном картинками. Затем обрежьте их и просто сосредоточитесь на том, что вы чувствуете. Последний шаг — отрегулировать эти ощущения. Вначале вы сможете держаться только пару секунд, но со временем вам удастся держаться дольше. В конце концов это станет второй натурой», — добавил threadsofdisloyalty.

Оказалось, что быстрый сон — это то, над чем нужно работать довольно долго. Некоторые пользователи рассказали, что буквально выдрессировали свой мозг. Например, TonerLowDown поделился тем, что создал воображаемый мир, но «посещает» его только перед сном. Так его мозг понимает, что пора спать.

«Я делаю то же самое. А еще надеваю маску для сна, и я думаю, что это стало частью ритуала, который показывает моему мозгу, что наступило время сна», — написал JC351LP3Y.

Из других секретов — служба в армии, которая приучает организм использовать любую возможность для сна, прослушивание аудиокниг в кровати, физическая активность в течение дня.