Пробуждение без вреда для мозга. Как выбрать правильный сигнал будильника

Проснись и пой

Самая главная опасность во время утреннего пробуждения — это инерция сна. Это состояние сонливости, когда человек уже открыл глаза, но в себя еще не пришел. Обычно оно длится несколько секунд или минут. Неправильный звук на будильнике может привести к тому, что инерция сна продолжится несколько часов. В этом случае человек теряет работоспособность и не сможет справиться со стрессовыми ситуациями.

Инерция сна пилота стала причиной крушения самолета компании Air India Express в 2010 году. Тогда погибли 158 человек. Незадолго до того, как сесть за штурвал пилот задремал, но его резко разбудили и не до конца вывели из дремотного состояния.

Для того, чтобы понять, от чего людям комфортнее просыпаться австралийские ученые провели анонимный опрос 50 человек. Все участники рассказали о том, какой тон и ритм должен быть у звука будильника, а также оценили уровни своей рассеянности и тревоги с утра со средними показателями инерции сна. Выяснилось, что классический резкий звук будильника может напугать спящего и нарушить мозговую деятельность.

При этом музыкальные композиции, где мелодия доминирует над ритмом по утрам помогают выйти из состояния сна очень плавно и без каких-либо последствий перейти к бодрствованию. В качестве примера исследователи привели песни Good Vibrations группы The Beach Boys и композиции Close to Me группы The Cure.

Сон по норме

Будильники не нужны, потому что они только сокращают время сна. От недосыпа у человека происходят необратимые изменения организма. Об этом «360» заявил руководитель центра медицины сна МГУ имени Ломоносова Александр Калинкин.

«Если человек будильником пользуется на постоянной основе, то это означает только одно — он не досыпает. Необходимо избежать этой привычки. Надо просто ложиться раньше, и тогда он будет самостоятельно просыпаться», — заявил эксперт.

Он напомнил, что у каждого человека есть своя норма сна. Она варьируется от семи до девяти часов. И человеку нужно просто высыпать эту норму. Тогда он сможет просыпаться безо всякого будильника, сохраняя хорошее самочувствие.

Александр Калинкин пояснил, что сон сохраняет здоровье. Особенно это важно осенью и зимой, когда можно легко подцепить респираторное или вирусное заболевание.

«Если человек не досыпает, если он спит меньше пяти часов, то риск заболеть любым вирусным или простудным заболеванием у него вырастает в три раза. А если человек спит более семи часов, то соответственно риск этот снижается», — подчеркнул эксперт.

Среди других проблем, которые вызывает недосып Александр Калинкин назвал сердечно-сосудистые заболевания и ухудшение работоспособности и дневную сонливость.

Если все же от будильника отказаться нельзя, то лучше всего использовать расслабленную мелодию, которая постепенно нарастает, но при этом не призывает вас к боевым действиям, считает эксперт. Такой способ пробуждения будет мягким и вполне комфортным.

«Но опять же, это зависит от того в какой фазе сна сработал будильник. Если это медленно-волновой сон, то человеку будет сложно проснуться, а если это быстрый сон — ему будет легче. Но будильник этого не знает», — отметил эксперт.

Он пояснил, что каждый должен сам выбирать интенсивность и частоту сигнала для пробуждения, потому что норма для каждого индивидуальна. В частности, есть люди, которым очень тяжело просыпаться, и они ставят себе сразу пять или шесть будильников.

Однако даже в этом случае нужно избегать раздражающих звуков и ориентироваться на то, под какой сигнал человеку лучше всего просыпаться.