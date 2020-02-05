    05 февраля 2020, 00:01

    Пробуждение без вреда для мозга. Как выбрать правильный сигнал будильника

    Анатолий Минкин

    Первый звук, который будет нас по утрам, определяет наше состояние на весь день. Поэтому очень важно выбрать правильный сигнал для будильника. Ученые из Мельбурнского королевского технологического университета выяснили, что лучше всего на человека влияют мелодичные песни. «360» внимательно изучил исследование австралийцев, а также пообщался с российским экспертом, который считает, что просыпаться нужно самостоятельно.
    Пробуждение без вреда для мозга. Как выбрать правильный сигнал будильника

    Проснись и пой

    Самая главная опасность во время утреннего пробуждения — это инерция сна. Это состояние сонливости, когда человек уже открыл глаза, но в себя еще не пришел. Обычно оно длится несколько секунд или минут. Неправильный звук на будильнике может привести к тому, что инерция сна продолжится несколько часов. В этом случае человек теряет работоспособность и не сможет справиться со стрессовыми ситуациями.

    Инерция сна пилота стала причиной крушения самолета компании Air India Express в 2010 году. Тогда погибли 158 человек. Незадолго до того, как сесть за штурвал пилот задремал, но его резко разбудили и не до конца вывели из дремотного состояния.

    Для того, чтобы понять, от чего людям комфортнее просыпаться австралийские ученые провели анонимный опрос 50 человек. Все участники рассказали о том, какой тон и ритм должен быть у звука будильника, а также оценили уровни своей рассеянности и тревоги с утра со средними показателями инерции сна. Выяснилось, что классический резкий звук будильника может напугать спящего и нарушить мозговую деятельность.

    При этом музыкальные композиции, где мелодия доминирует над ритмом по утрам помогают выйти из состояния сна очень плавно и без каких-либо последствий перейти к бодрствованию. В качестве примера исследователи привели песни Good Vibrations группы The Beach Boys и композиции Close to Me группы The Cure.

    Сон по норме

    Будильники не нужны, потому что они только сокращают время сна. От недосыпа у человека происходят необратимые изменения организма. Об этом «360» заявил руководитель центра медицины сна МГУ имени Ломоносова Александр Калинкин.

    «Если человек будильником пользуется на постоянной основе, то это означает только одно — он не досыпает. Необходимо избежать этой привычки. Надо просто ложиться раньше, и тогда он будет самостоятельно просыпаться», — заявил эксперт.

    Он напомнил, что у каждого человека есть своя норма сна. Она варьируется от семи до девяти часов. И человеку нужно просто высыпать эту норму. Тогда он сможет просыпаться безо всякого будильника, сохраняя хорошее самочувствие.

    Александр Калинкин пояснил, что сон сохраняет здоровье. Особенно это важно осенью и зимой, когда можно легко подцепить респираторное или вирусное заболевание.

    «Если человек не досыпает, если он спит меньше пяти часов, то риск заболеть любым вирусным или простудным заболеванием у него вырастает в три раза. А если человек спит более семи часов, то соответственно риск этот снижается», — подчеркнул эксперт.

    Среди других проблем, которые вызывает недосып Александр Калинкин назвал сердечно-сосудистые заболевания и ухудшение работоспособности и дневную сонливость.

    Если все же от будильника отказаться нельзя, то лучше всего использовать расслабленную мелодию, которая постепенно нарастает, но при этом не призывает вас к боевым действиям, считает эксперт. Такой способ пробуждения будет мягким и вполне комфортным.

    «Но опять же, это зависит от того в какой фазе сна сработал будильник. Если это медленно-волновой сон, то человеку будет сложно проснуться, а если это быстрый сон — ему будет легче. Но будильник этого не знает», — отметил эксперт.

    Он пояснил, что каждый должен сам выбирать интенсивность и частоту сигнала для пробуждения, потому что норма для каждого индивидуальна. В частности, есть люди, которым очень тяжело просыпаться, и они ставят себе сразу пять или шесть будильников.

    Однако даже в этом случае нужно избегать раздражающих звуков и ориентироваться на то, под какой сигнал человеку лучше всего просыпаться.