Российский врач посоветовал не увлекаться дневным сном

Непродолжительный дневной сон может компенсировать ночной «недосып», но не должен длиться долго. Максимум — 45-60 минут. Причем, если вы ложитесь спать в 22-23 часа, то днем нельзя спать позже 15-16 часов.

Об этом сайту «Аргументы и факты» сообщил президент Российского общества сомнологов, доктор медицинских наук Роман Бузунов.

«Допустим, человек не поспал ночью, а потом днем поспал три-четыре часа. В итоге в следующую ночь сон будет перебит, и опять последует бессонная ночь», — пояснил врач.

Он признал, что дневной сон может компенсировать «недосып», но существует соблазн перекомпенсации. В итоге человек перебьет себе ночной сон и следующая ночь будет бессонной.

По мнению председателя правления Национального сомнологического общества Владимира Ковальзона, человек должен спать восемь часов в сутки. Важным компонентов является удобная ночная одежда и оптимальная терморегуляция.