Сомнолог дал советы для самого правильного сна

Правильный сон очень важен, потому что он дает возможность восстановить силы организма. При этом сон должен быть не только достаточно долгим, но и качественным. Как правильно спать, чтобы потом весь день чувствовать себя бодрым, рассказал председатель правления Национального сомнологического общества Владимир Ковальзон.

По данным радио Sputnik, оптимальное количество времени сна — 8 часов.

Одна из самых важных составляющих правильного сна — комфортная пижама или ночная рубашка.

Ковальзон уточнил, что «если резинка на пижаме тянет» или «в пижаме неудобно, жарко», «то сон будет нарушаться». По его словам, лучшая одежда для сна — хлопковая. Шелк хуже, потому что «сильно электризует».

Также для сна важна оптимальная терморегуляция тела — чтобы было не жарко, но и не холодно.

Специалист рассказал, что для качественного сна голова должна быть в прохладе, а тело в тепле. Особенно это касается ног — если ноги замерзли, лучше надеть носки.