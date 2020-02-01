    01 февраля 2020, 11:32

    Сомнолог дал советы для самого правильного сна

    Дарья Морозова

    Правильный сон очень важен, потому что он дает возможность восстановить силы организма. При этом сон должен быть не только достаточно долгим, но и качественным. Как правильно спать, чтобы потом весь день чувствовать себя бодрым, рассказал председатель правления Национального сомнологического общества Владимир Ковальзон.
    Сомнолог дал советы для самого правильного сна

    По данным радио Sputnik, оптимальное количество времени сна — 8 часов.

    Одна из самых важных составляющих правильного сна — комфортная пижама или ночная рубашка.

    Ковальзон уточнил, что «если резинка на пижаме тянет» или «в пижаме неудобно, жарко», «то сон будет нарушаться». По его словам, лучшая одежда для сна — хлопковая. Шелк хуже, потому что «сильно электризует».

    Также для сна важна оптимальная терморегуляция тела — чтобы было не жарко, но и не холодно.

    Специалист рассказал, что для качественного сна голова должна быть в прохладе, а тело в тепле. Особенно это касается ног — если ноги замерзли, лучше надеть носки.