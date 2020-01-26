    26 января 2020, 11:02

    Психолог рассказал, как отучить ребенка сидеть в телефоне перед сном

    Андрей Иванов

    Отучить ребенка засыпать со смартфоном в руке можно очень просто. Нужен некий ритуал подготовки ко сну, который будут соблюдать все члены семьи. Это может быть душ, кроссворд или короткая прогулка.
    Психолог рассказал, как отучить ребенка сидеть в телефоне перед сном

    «Это чистка зубов, принятие душа, проветривание, небольшая прогулка, стакан молока, чтение книги, разгадывание кроссворда… Одним словом, то, что не будет вызывать лишнего напряжения и нервов. Сколько должен длиться ритуал? Не больше получаса, лучше минут 20», — рассказала «Российской газете» кандидат психологических наук Елена Рассказова.

    По словам собеседницы издания, очень важно с ребенком договориться и не вводить запреты, а установить некие правила. Если ввести табу на смартфон перед сном, ребенок будет делать все наоборот. Сейчас практически все подростки лежа в кровати перед сном что-то смотрят в смартфоне.

    Яркий экран возбуждает нервную систему и нарушает сон ребенка. Утром он обязательно проснется не выспавшимся, а со временем, дурная привычка засыпать с гаджетом может сбить цикл дня и ночи. А это уже серьезные проблемы со здоровьем.