Психолог рассказал, как отучить ребенка сидеть в телефоне перед сном

Отучить ребенка засыпать со смартфоном в руке можно очень просто. Нужен некий ритуал подготовки ко сну, который будут соблюдать все члены семьи. Это может быть душ, кроссворд или короткая прогулка.

«Это чистка зубов, принятие душа, проветривание, небольшая прогулка, стакан молока, чтение книги, разгадывание кроссворда… Одним словом, то, что не будет вызывать лишнего напряжения и нервов. Сколько должен длиться ритуал? Не больше получаса, лучше минут 20», — рассказала «Российской газете» кандидат психологических наук Елена Рассказова.

По словам собеседницы издания, очень важно с ребенком договориться и не вводить запреты, а установить некие правила. Если ввести табу на смартфон перед сном, ребенок будет делать все наоборот. Сейчас практически все подростки лежа в кровати перед сном что-то смотрят в смартфоне.

Яркий экран возбуждает нервную систему и нарушает сон ребенка. Утром он обязательно проснется не выспавшимся, а со временем, дурная привычка засыпать с гаджетом может сбить цикл дня и ночи. А это уже серьезные проблемы со здоровьем.