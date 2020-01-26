Психолог рассказал, как отучить ребенка сидеть в телефоне перед сном
«Это чистка зубов, принятие душа, проветривание, небольшая прогулка, стакан молока, чтение книги, разгадывание кроссворда… Одним словом, то, что не будет вызывать лишнего напряжения и нервов. Сколько должен длиться ритуал? Не больше получаса, лучше минут 20», — рассказала «Российской газете» кандидат психологических наук Елена Рассказова.
По словам собеседницы издания, очень важно с ребенком договориться и не вводить запреты, а установить некие правила. Если ввести табу на смартфон перед сном, ребенок будет делать все наоборот. Сейчас практически все подростки лежа в кровати перед сном что-то смотрят в смартфоне.
Яркий экран возбуждает нервную систему и нарушает сон ребенка. Утром он обязательно проснется не выспавшимся, а со временем, дурная привычка засыпать с гаджетом может сбить цикл дня и ночи. А это уже серьезные проблемы со здоровьем.