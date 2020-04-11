Ситуация с коронавирусом в Москве очень тяжелая. В столичных больницах сейчас «авральная» обстановка.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Он отметил, что столичные больницы сейчас работают в «авральном режиме». По данным на 11 апреля, в Москве зафиксировали 8852 случая заражения коронавирусом. Некоторые из них лечатся на дому под наблюдением врачей — речь идет о тех, у кого болезнь проявляется в легкой форме. Однако многие москвичи проходят курс лечения в больницах.

Пресс-секретарь президента также отметил, что здоровье Владимира Путина отменное, что видно из его рабочего графика.

Хотя все контакты осуществляются в режиме видеоконференций, но самих мероприятий стало порой даже больше, чем в обычное время. И естественно, работать приходится гораздо более интенсивно Дмитрий Песков.

Песков подчеркнул, что указ президента об ограничениях в связи с распространением коронавируса позволил снизить угрозу резкого увеличения заражений. Однако многие москвичи отнеслись к режиму самоизоляции безответственно.

С 13 апреля в столице начнут вводить режим пропусков. Он начнет действовать постепенно. Кроме того, в Москве временно прекратили все стройки, кроме возведения важных объектов. Ограничили и услуги такси и каршеринга — теперь в столице будут работать только те таксопарки, которые имеют лицензию на транспортировку пассажиров в Москве и Подмосковье.