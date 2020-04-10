Пропускной режим будут вводить в Москве со следующей недели

Власти Москвы будут постепенно вводить пропускной режим со следующей недели. Об этом объявил мэр Сергей Собянин.

«На первом этапе пропускной режим введут для поездок на работу, на втором — для поездок в других целях, на третьем, если понадобится, для передвижения внутри района», — сообщил мэр.

Кроме того, в Москве с 13 по 19 апреля приостанавливается оказание услуг каршеринга и частично — такси. Отменены два городских субботника. Будет прекращена работа на всех стройках, кроме работ над объектами медицинского назначения и транспорта.

Временно приостанавливается работа практически всех предприятий и организаций, кроме органов государственной власти, медицинских организаций, предприятий пищевой и медицинской промышленности, производителей средств индивидуальной защиты, ключевых предприятий оборонки, космоса, атомной промышленности и критически важной инфраструктуры. Сергей Собянин мэр Москвы

Чтобы получить пропуск, нужно будет подать заявление. Городские власти, по словам Собянина, «оставляют за собой» право проверить достоверность сведений, которые сообщат граждане.

Ранее сегодня вице-мэр Москвы Анастасия Ракова заявила, что столичная система здравоохранения работает на пределе. По сравнению с прошлой неделей количество больных пневмонией выросло более чем в два раза — с 2,6 тысячи до 5,5 тысячи случаев.