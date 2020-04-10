Пропускной режим будут вводить в Москве со следующей недели
«На первом этапе пропускной режим введут для поездок на работу, на втором — для поездок в других целях, на третьем, если понадобится, для передвижения внутри района», — сообщил мэр.
Кроме того, в Москве с 13 по 19 апреля приостанавливается оказание услуг каршеринга и частично — такси. Отменены два городских субботника. Будет прекращена работа на всех стройках, кроме работ над объектами медицинского назначения и транспорта.
Временно приостанавливается работа практически всех предприятий и организаций, кроме органов государственной власти, медицинских организаций, предприятий пищевой и медицинской промышленности, производителей средств индивидуальной защиты, ключевых предприятий оборонки, космоса, атомной промышленности и критически важной инфраструктуры.Сергей Собянинмэр Москвы
Чтобы получить пропуск, нужно будет подать заявление. Городские власти, по словам Собянина, «оставляют за собой» право проверить достоверность сведений, которые сообщат граждане.
Ранее сегодня вице-мэр Москвы Анастасия Ракова заявила, что столичная система здравоохранения работает на пределе. По сравнению с прошлой неделей количество больных пневмонией выросло более чем в два раза — с 2,6 тысячи до 5,5 тысячи случаев.