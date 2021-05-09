Минздрав РФ назвал сроки формирования коллективного иммунитета к коронавирусу

В России коллективный иммунитет к коронавирусу у населения будет обеспечен в сентябре. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, сообщило РИА «Новости».

«Будет обеспечен», — сказал Мурашко, отвечая на вопрос, сформируется ли в сентябре коллективный иммунитет к инфекции.

Глава Минздрава также ответил на вопрос о ходе кампании по вакцинации. Мурашко сказал, что «все идет планово», но не уточнил число привитых россиян.

Ранее Мурашко заявил, что ситуация с ковидом в России остается напряженной.

В России 6 мая зарегистрировали четвертую вакцину от коронавируса «Спутник Лайт», которая имеет единственный компонент. В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) заверили, что препарат эффективен против всех новых штаммов коронавируса. Глава Минздрава указал, что регистрация новой вакцины позволит ускорить формирование устойчивого коллективного иммунитета.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что объемы тестирования и вакцинации от коронавируса в некоторых регионах снизились, поэтому ситуацию нужно скорректировать.