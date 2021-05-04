В России ситуация с коронавирусом до сих пор остается напряженной. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Во вторник министр выступил на селекторном совещании с регионами по вопросам борьбы с распространением коронавируса и организации оказания медпомощи в период нерабочих дней.

«Ситуация с заболеваемостью ковидом остается напряженной, поэтому решения относительно смягчения ограничительных мер должны приниматься исключительно исходя из эпидемической обстановки в регионе», — передало РИА «Новости» его слова.

В Подмосковье прививку от коронавируса сделали уже более 830 тысяч человек. Почти половина из них (40%) — пенсионеры старше 60 лет. В течение всех майских праздников выездные бригады медиков работают и в садовых, дачных некоммерческих товариществах. Для прививки с собой потребуется взять паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Адреса всех пунктов вакцинации можно найти на интерактивной карте. Привиться может любой желающий старше 18 лет без хронических заболеваний.