Раскрыты отличия новой вакцины «Спутник Лайт»

Российская вакцина «Спутник Лайт» состоит из одного компонента и поможет в формировании коллективного иммунитета во время пандемии. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.

«Регистрация четвертой российской вакцины расширяет доступный арсенал лекарственных препаратов для профилактики COVID-19 и позволит ускорить формирование устойчивого коллективного иммунитета», — заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Спутник Лайт» создан на основе аденовируса 26-го типа. Количество антител значительно увеличивалось у людей с иммунитетом к коронавирусу, отметили в Минздраве. Согласно данным ведомства, препарат будут применять для вакцинации тех, кто переболел ковидом более полугода назад.

«Спутник Лайт» разработали специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

О готовности вакцины к регистрации рассказал президент России Владимир Путин. Эффективность препарата — 79,4% с 28-го дня после получения иммунизации. Этот показатель значительно превышает данные многих двухкомпонентных вакцин. Препарат борется со всеми новыми штаммами коронавируса.