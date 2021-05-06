Путин обратил внимание на снижение объемов тестирования на коронавирус

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с вице-премьером Татьяной Голиковой обратил внимание на снижение объемов тестирования на коронавирус в некоторых регионах. Об этом сообщило РИА «Новости».

Путин заявил, что объемы тестирования на коронавирус и вакцинации нужно скорректировать.

«Объемы тестирования за последнее время в некоторых регионах снизились, так же как и темпы вакцинации», — указал глава государства.

Президент попросил Голикову представить ему оценку того, как в целом складывается ситуация в области борьбы с коронавирусом. Путин также попросил подготовить доклад о новой вакцине «Спутник Лайт», которую сегодня зарегистрировали в России.

Глава государства отметил, что заболеваемость ковидом в стране продолжает снижаться. Он заявил, что решение о продлении нерабочих дней в период майских праздников было оправданным.

Российский лидер также заявил, что страна готова поддержать идею снятия патентной защиты с вакцин против коронавируса, чтобы они могли применяться по всему миру.