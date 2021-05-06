Вакцину «Спутник Лайт» зарегистрировали в России. Она поможет в 1 укол

Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» зарегистрировали в России. Препарат эффективен против всех новых штаммов коронавируса. Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

5 мая президент России Владимир Путин сообщил, что российская вакцина «Спутник Лайт» готова к регистрации. Такое заявление он сделал во время видеоконференции с вице-премьером Татьяной Голиковой. Его слова процитировал ТАСС.

«Знаю, что сегодня уже готова к регистрации еще одна наша вакцина „Спутник Лайт“», — сказал Путин.

В РФПИ отметили, что новая российская вакцина эффективна против всех новых штаммов коронавируса. Это показали лабораторные исследования, которые прошел препарат. После прививки «Спутником Лайт» у 100% вакцинированных клеточный иммунный ответ к s-белку коронавируса формируется на 10-й день. Этот препарат — первый компонент компонент вакцины «Спутник V». Он представляет собой рекомбинантный аденовирусный вектор человека 26-го серотипа (rAd26).

Эффективность однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» составила 79,4% с 28-го дня после получения иммунизации. Показатель эффективности на уровне около 80% превышает показатели эффективности многих вакцин, требующих двух уколов», — уточнили в РФПИ.

При этом после прививки препаратом не зарегистрировано серьезных нежелательных явлений. Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что «Спутник Лайт» подходит как для первоначальной вакцинации и ревакцинации, так и для повышения эффективности при комбинировании с другими вакцинами.