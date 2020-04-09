Минздрав назвал соль средством профилактики COVID-19

Ведомство предложило использовать поваренную соль для приготовления изотонического раствора, которым можно орошать слизистую оболочку носа. Специалисты отметили, что такая мера снижает количество бактериальных и вирусных возбудителей инфекционных заболеваний.

Минздрав рекомендует не забывать о правилах личной гигиены. Нужно тщательно мыть руки с мылом, как можно реже прикасаться к лицу. Врачи советуют трогать его только чистыми руками или чистыми салфетками. Кроме того, стоит носить медицинские маски для защиты рта и носа — менять их нужно каждые два часа.

Ранее Минздрав опубликовал обновленные рекомендации по борьбе с коронавирусом. В них сказано, что в медицинских учреждениях стоит отказаться от использования кондиционеров, потому что они увеличивают риск заражения. Больницы посоветовали проветривать механической вентиляцией или с путем максимально возможного проветривания.

Минздрав также рассказал о самых популярных симптомах, которые сопровождают коронавирусную инфекцию. Чаще всего у пациентов встречается высокая температура (более 90% случаев) и сухой кашель (80% случаев).

В обновленных рекомендациях Минздрав перечислил шесть препаратов для лечения коронавирусной инфекции. Это хлорохин, гидроксихлорохин, лопинавир+ритонавир, азитромицин в комбинации с гидроксихлорохином, а также препараты интерферонов. Однако эти лекарства нельзя принимать без назначения врача ради профилактики — они принесут больще вреда, чем пользы.