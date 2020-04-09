Минздрав расширил перечень препаратов против коронавируса до шести

Минздрав рекомендовал шесть препаратов для лечения коронавируса, еще три находятся в стадии клинических испытаний. В список вошли противомалярийные препараты и лекарства на основе интерферонов.

«Анализ литературных данных по клиническому опыту ведения пациентов с атипичной пневмонией, связанной с коронавирусами SARS-CoV и MERSCoV, позволяет выделить несколько этиотропных препаратов, которые рекомендовано использовать в комбинации. К ним относятся хлорохин, гидроксихлорохин, лопинавир+ритонавир, азитромицин (в комбинации с гидроксилорохином), препараты интерферонов», — говорится в документе, опубликованном на сайте Минздрава.

Среди трех препаратов, которые находятся на стадии клинических испытаний, умифеновир, ремдесивир, фавипиравир.

В то же время в Минздраве отметили, что проверенного лекарства от COVID-19 еще нет. Имеющиеся сведения о результатах терапии этими препаратами не дают сделать однозначный вывод об их эффективности или неэффективности, так что решение о лечении должно приниматься по результатам врачебной комиссии. Врачи будут учитывать потенциальную пользу от применения этих препаратов и сопоставлять ее с возможными рисками.

Эпидемия коронавируса началась в конце декабря. В России, по последним данным, больше 10 тысяч заразившихся. Всего в мире больше 1,5 миллиона случаев.