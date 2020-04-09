Из российских аптек начали пропадать лекарства, которые врачи используют при лечении коронавируса. Они показали свою эффективность в разных странах, однако клинические испытания еще не прошли. «360» разбирался, с чем связано резкое исчезновение этих лекарств, и какой вред они могут нанести при употреблении без назначения врача.

Речь идет о нескольких группах препаратов, которые сейчас используют в разных странах для лечения коронавирусной инфекции. Это «Мефлохин», «Гидроксихлорохин», «Калидавир», «Азитромицин», «Ремдесивир», «Плаквенил» и «Далагил». Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России сейчас проводит клинические испытания первых трех препаратов на эффективность при лечении коронавируса. В других странах эти лекарства уже доказали свою пользу в испытаниях на людях.

Препараты исчезли из аптек

Именно эти препараты и начали пропадать из российских аптек. «360» проверило их наличие в Москве и Подмосковье в пяти известных аптечных сетях. Из всего списка в аптеках оказался только «Азитромицин» — остальные нельзя приобрести даже на заказ. Этот антибиотик можно купить в разной дозировке — по словам представителей аптек, препарат поставляется в достаточном количестве и не пользуется большим спросом. С чем это связано — неизвестно, однако СМИ всегда писали, что врачи используют его для борьбы с коронавирусом только вместе с «Гидроксихлорохином», которого сейчас нет в наличии ни в одной из пяти сетей. В некоторых аптеках препарат вообще не продают, как и «Мефлохин», «Калидавир» и «Ремдесивир».

В справочной аптек «360» рассказали, что самым большим спросом сейчас пользуется «Плаквенил» и его аналог «Иммард», которых уже давно нет в наличии. Чуть реже спрашивают «Далагил» и «Калидавир».

Ходили слухи, что из аптек вслед за масками стали пропадать ингаляторы, однако в пяти аптечных сетях «360» сообщили, что они сейчас в наличии — разных видов и в большом количестве.

Люди делают запасы из-за коронавируса

Генеральный директор маркетингово агентства DSM Group, специализирующегося на исследованиях фармацевтического рынка Сергей Шуляк объяснил «360», почему перечисленные лекарства пропали из аптек именно сейчас. Он подчеркнул, что прямого показания по назначению этих препаратов в инструкции нет, потому что они создавались, когда мир еще не знал о COVID-19.

Он уверен — исчезновение препаратов из аптек связано с их успешным применением в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Если месяц назад тыкались и пытались найти сочетание препаратов, которые нужно применять для лечения коронавируса, то сейчас схема практически наработана и она рекомендуется. Официальных клинических рекомендаций до сих пор нет, но врачебное сообщество передает их «из уст в уста» — схема существует, ее применяют, она дает определенный успех Сергей Шуляк

Об успехах врачей люди узнали из интернета и решили запастись столь нужными лекарствами. Шуляк уверен — эта ситуация похожа на ажиотаж вокруг гречки и туалетной бумаги. Люди боятся, что если они заболеют коронавирусам, необходимого препарата может не оказаться в аптеках, «и тогда придется лечиться медом».

Однако в одной из аптек отметили, что перечисленные препараты стали пропадать раньше, чем в России заговорили про их эффективность в борьбе с коронавирусом. Там уточнили, что лекарств нет даже у самих поставщиков — все, что было на складах, уже распродали, а новые партии еще не успели сделать.

Риск превышает пользу

Сергей Шуляк подчеркнул, что ни один из этих препаратов нельзя применять без назначения врача, потому что все они имеют серьезные побочные действия. Каждый препарат оказывает токсическое действие на различные внутренние органы — желудок, печень и другие. Их бесполезно принимать для профилактики — это лишь навредит здоровью. Эксперт подчеркнул, что люди бы пили лекарства тоннами в профилактических целях, если бы их можно было принмать без последствий для здоровья.

Применение этих препаратов без назначения врача ослабить организм и иммунную систему и, наоборот, снизить сопротивляемость инфекции. В таком случае человек может заразиться коронавирусом даже при незначительном контакте с источником инфекции Сергей Шуляк

Он рассказал «360» о каждом из лекарств подробнее, чтобы люди поняли, какой именно вред они могут нанести своему организму, если решат пить их без назначения врача.

«Гидроксихлорохин» — противомалярийный препарат, который принимают при волчанке, а также часто и достаточно активно используют при артритах — но по показанию врача. Шуляк подчеркнул, что при самостоятельном приеме этого лекарства у человека обычно возникают все те побочные действия, которые перечислены в инструкции по применению.

«Мефлохин» — это тоже противомаляриное средство. Его применяют, если у пациента есть устойчивость к «Гидроксихлорохину» и другим препаратам.

«То есть, это улучшенная формула. Он вызывает серьезные противопоказания — психические заболевания, депрессию, судороги, болезни печени — если его просто так принимать, вот это все проявится. Кроме того, его нужно принимать с осторожностью людям с различными заболеваниями», — пояснил собеседник.

«Калидавир» — это серьезный антиретровирусный препарат, он действует непосредственно на вирус, врачи назначают его больным СПИДом. Эксперт отметил, что он токсичен.

Это очень плохо для здоровья — принимать его без назначения. Риски совершенно разные — реакция со стороны иммунной, нервной, сердечно-сосудистой или пищеварительной систем. Нет, наверное, ничего, на что бы не распространялось его побочное действие Сергей Шуляк

«Азитромицин» — по мнению эксперта, это самый безвредный из этих препаратов. Это синтетический антибиотик, который очень популярен при лечении ангин, простуд различных. Он широко используется, но, как и любой антибиотик имеет побочные действия. Но из всех перечисленных «побочка» от этого препарата возникает реже, чем от других.

«Ремдесивир» — противовирусное средство, которое создавалось для лечения вирусов Эбола и Марбург.

«Плаквенил» и «Далагил» — тоже относится к противомалярийным препаратам. Шуляк отметил, что у них различаются торговые наименования, а состав схож. «В России его чаще всего назначают, когда человек заболел ривматоидным артритом, системной красной волчанкой», — подвел итог собеседник «360».