Главные симптомы коронавирусной инфекции перечислил Минздрав

Самый распространенный симптом коронавирусной инфекции — повышение температуры. Его наблюдали более чем у 90% пациентов с подтвержденным диагнозом.

Об этом сообщил Минздрав России в новых временных методических рекомендациях по профилактике, диагностике и лечению COVID-19. Для коронавирусной инфекции нового типа характерны клинические симптомы острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ).

Чаще всего у пациентов наблюдают повышенную температуру — в более чем 90% случаев. Чуть реже у заболевших бывает кашель, как сухой, так и с небольшим количеством мокроты. Он встречается в 80% случаев. Реже проявляются одышка (55%), утомляемость (44%) и ощущение заложенности в грудной клетке — менее чем у 20% пациентов.

Кроме того, болезнь может вызвать боль в горле, насморк, снижение обоняния и вкуса, а также признаки конъюнктивита.

В Минздраве уточнили, что инкубационный период может занимать от двух до 14 суток, но в среднем составляет пять-семь дней. Тяжелая одышка проявляется к шестому-восьмому дню с момента заболевания.

Также установлено, что среди первых симптомов могут быть миалгия (появление боли в мышцах — прим. ред.) (11%), спутанность сознания (9%), головные боли (8%), кровохаркание (5%), диарея (3%), тошнота и рвота, сердцебиение Минздрав России.

В начале заболевания эти симптомы могут появляться без повышения температуры тела.

По последней информации, в России новым типом коронавирусом заразились 10 131 человек. В оперштабе сообщили, что за последние сутки количество заболевших выросло на 1459 пациентов. Еще у 171 тысячи россиян подозревают COVID-19 — все они находятся под наблюдением врачей. За время пандемии в стране провели более миллиона тестов на выявление 2019-nCoV. С начала распространения вируса от COVID-19 вылечились 698 пациентов, еще 76 — скончались.

Больше всего зараженных в Москве — 6698 пациентов, из которых 857 случаев обнаружили за последние сутки.