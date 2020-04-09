Минздрав: кондиционеры повышают риск заражения коронавирусом

Кондиционеры увеличивают риск заражения коронавирусом в помещении, которое больше никак не проветривают. Лучше на время пандемии отказаться от их использования в медицинских учреждениях.

Об этом 9 апреля сообщил Минздрав в новой версии временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19. Ведомство подчеркнуло, что в период эпидемии инфекционных заболеваний нужно применять меры, которые не только помешают распространению вируса внутри больницы, но и позволят «существенно сократить потребность в респираторах».

Минздрав сообщил, что использование кондиционеров комнатного типа (сплит-систем) нужно полностью прекратить в зонах высокого риска распространения инфекции.

Поскольку они фактически повышают риск инфицирования, так как способствуют поддержанию высоких концентраций инфекционного аэрозоля при блокированной естественной вентиляции Минздрав России.

Ведомство отметило, что нужно использовать механическую вентиляцию либо максимально проветривать помещение. Кроме того, в медицинских учреждениях должны оборудовать места отдыха для персонала, в которые не сможет поступать инфицированный воздух.

Пациенты, которые могут заразить коронавирусом, должны круглосуточно находиться в медицинских масках — это в два раза снижает риск заболевания окружающих. Постоянное максимально возможное проветривание позволит снизить концентрацию инфекции в воздухе помещений, а значит — существенно сократит риск заражения через воздух.

Ранее в Минздраве перечислили самые распространенные симптомы, которые сопровождают заражение коронавирусом.