Минздрав допустил вероятность новой волны ковида в России
Глава Минздрава Мурашко назвал вероятной новую волну ковида в России
Вероятность новой волны COVID-19 в России есть. Об этом заявил журналистам глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
В связи с этим он призвал соблюдать «ряд мер».
«Вероятность новой волны, безусловно, существует. Нужно соблюдать, <…> в частности, масочный режим, это однозначно помогает и предохраняет», — подчеркнул Мурашко.
Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила расширить оказание плановой медицинской помощи в России из-за снижения заболеваемости ковидом.
Ранее ВОЗ сообщила, что смертность от ковида в мире упала на 43% за неделю, количество случаев заражения — на 16%. При этом в Китае суточная заболеваемость растет и даже бьет рекорды.
Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, что коронавирусу больше всего подвержены те, кто не ограничивает общение с другими людьми, не носит маски, не вакцинируются — и чей организм слабо отвечает на действие вакцины (таких примерно 10%).