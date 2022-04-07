Коронавирус в Китае побил суточный рекорд

В Китае за сутки выявили рекордные 23 107 случаев заражения COVID-19. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. Прирост по сравнению с предыдущим днем составил около двух с половиной тысяч.

Большинство новых заразившихся (21 784) — бессимптомные носители новой коронавирусной инфекции. Из них 73 приехали из-за границы. Симптомы ковида подтвердились у 1323 человек, из них из-за рубежа прибыли 39.

С начала пандемии в Китае подтвердилось 160,1 тысячи заражений коронавирусом без учета бессимптомных. Умерли от ковида 4638 человек.

За последний месяц локальные случаи COVID-19 выявили в 29 из 31 административно-территориальной единицы Китая.

По данным ВОЗ, смертность от ковида в мире упала на 43% за неделю с 28 марта по 3 апреля. Число случаев заражения уменьшилось на 16%.

В России заболеваемость также продолжает снижаться. В связи с этим вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила расширить оказание плановой медицинской помощи в России.