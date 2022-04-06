Голикова призвала расширить плановую медпомощь в России

В России наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом. Это дает основания расширить плановую медицинскую помощь, заявила вице-премьера РФ Татьяна Голикова во время совещания в формате ВКС с главами трех регионов.

«А с учетом того, что сейчас мы видим снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией, есть основания продолжать расширять плановую помощь, которая была ограничена в период, когда были высокие показатели заболеваемости ковидом», — процитировало ее РИА «Новости».

По данным федерального оперштаба на 5 апреля, в России выявили чуть менее 14 тысяч новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Еще несколько недель назад этот показатель был больше в несколько раз. Например, 5 марта сообщалось почти о 87 тысячах заражений.

За последнюю неделю смертность от ковида в мире снизилась на 43%, сообщила Всемирная организация здравоохранения. Количество новых случаев заражения уменьшилось за этот период на 16%. При этом, по информации ВОЗ, вирус продолжает эволюционировать.