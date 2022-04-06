Смертность от ковида в мире упала на 43% за неделю

Число смертей от COVID-19 снизилось за неделю на 43%, а количество случаев заражения — на 16%. В период с 28 марта по 3 апреля от ковида умерли 26 285 человек. Новых случаев заражения — 10 351 818. Данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) привел ТАСС.

Наиболее ощутимо число заразившихся снизилось в Африке (на 19%), Европе и Западно-Тихоокеанском регионе (на 16%). Смертность особенно заметно уменьшилась в Юго-Восточной Азии (на 73%) и Америке (на 63%).

Больше всего инфицированных за неделю оказалось в Корее (более двух миллионов). На втором месте — Германия (свыше 1,3 миллиона), на третьем — Франция (около 959 тысяч). Наибольшее количество умерших — в США (4435), России (2357), Корее (2336).

В ВОЗ назвали вероятным появление новых вариантов коронавируса, включая рекомбинантные. Отмечается, что вирус продолжает эволюционировать.

В России 4 апреля зарегистрировали новый препарат для лечения коронавируса — «Ковипир». Он будет выпускаться в капсулах. Лекарство изготавливается на основе молнупиравира.