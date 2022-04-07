Иммунолог Крючков объяснил, какие люди предрасположены к ковиду

Гендиректор контрактно-исследовательской компании «Кэг», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что наиболее подвержены коронавирусу те люди, которые не ограничивают общение с другими людьми, а также чей организм слабо отвечает на действие вакцины. Об этом написал Ura.ru.

Эксперт пояснил, что примерно 10% людей слабо реагируют на вакцину против коронавируса.

«Здесь вопрос в сфере деятельности, возможности себя ограничить в плане общения, количества переездов, особенно межгородом на транспорте. Это очень сильно влияет. Плюс к этому вакцинация. Да, есть процент людей, которые отвечают слабо на вакцины. Это где-то 10% людей. Это легко проверить, потому что можно хотя бы уровень нейтрализующих антител посмотреть», — сказал Крючков.

Кроме того, люди со слабым иммунитетом могут переболеть коронавирусом несколько раз. Также увеличиваются шансы заболеть у тех, кто не носит маски и не вакцинируется.