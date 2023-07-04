Здоровье 04 июля 2023, 09:37 Медики насчитали свыше 130 пострадавших от повреждения Каховской ГЭС ТАСС: после повреждения Каховской ГЭС госпитализировали 134 человека РИА «Новости»

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За медицинской помощью после повреждения Каховской ГЭС обратились 134 человека. Их госпитализировали, сообщил ТАСС представитель сферы здравоохранения.

«Госпитализированы с различными травмами 134 человека», — заявил собеседник агентства.

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Погибли почти 50 человек. По состоянию на 30 июня в зоне подтопления оставались 9,5 тысячи домов в шести населенных пунктах Херсонской области. Власти начали выплачивать компенсации, на эти цели потратили свыше 60 миллионов рублей.

Задвижки Каховской ГЭС повредили 6 июня, произошел неконтролируемый спуск воды из Каховского водохранилища вниз по течению. В Новокаховском городском округе ввели режим ЧС, людей из зоны подтопления эвакуировали. Военный эксперт Борис Джерелиевский заявил, что подобной диверсии от Вооруженных сил Украины ждали осенью. По его словам, противник надеялся смыть минные поля и оборонительные рубежи.