Происшествия 30 июня 2023, 10:01 Подтопленными в Херсонской области остались 6 населенных пунктов ТАСС: 6 населенных пунктов на 9,5 тысячи домов подтоплены в Херсонской области РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Херсонской области вода ушла из 13,5 тысячи домов. Подтопленными после повреждения Каховской ГЭС остались шесть населенных пунктов на 9,5 тысячи хозяйств, сообщили ТАСС в экстренных службах.

«Остаются затопленными шесть населенных пунктов и 9,5 тысячи жилых домов в них», — сказал собеседник агентства.

Реклама

За все время после разлива Каховского водохранилища от воды освободились 13,5 тысячи домохозяйств, однако в течение последней недели ее уровень в месте нахождения 40% подтопленных построек почти не снижался.

Повреждение дамбы Каховской ГЭС произошло 6 июня, погибли почти 50 человек. Уровень воды в Каховском водохранилище по состоянию на 29 июня установился на уровне шести метров. Специалисты Запорожской АЭС, которая получала из него воду для охлаждения, приняло меры профилактики и стабилизировало ситуацию. Пострадавшим от разлива воды выплатили более 60 миллионов рублей компенсаций.