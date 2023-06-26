Происшествия 26 июня 2023, 10:07 Число погибших после ЧП на Каховской ГЭС увеличилось до 48 ТАСС: общее число погибших после прорыва Каховской ГЭС выросло до 48 РИА «Новости»

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В Херсонской области после разрушения Каховской гидроэлектростанции обнаружили тела еще двух человек, в результате чего общее число погибших выросло до 48 человек. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, увеличилось и количество пострадавших. В больницах сейчас находятся 126 человек.

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Ранее сообщалось о 46 погибших и 122 пострадавших. Людей госпитализировали с переохлаждением и различными травмами.

Херсонскую область подтопило после нападения на Каховскую ГЭС и ее частичного разрушения. По данным МЧС, по состоянию на 22 июня вода ушла уже из половины жилых домов и 76 социально значимых объектов.

Член Общественного совета при федеральном агентстве «Росводресурсы» Александр Кумохин рассказал «360» о главных опасностях после ухода воды с затопленных территорий. По его словам, к негативным последствиям может привести размыв скотомогильников и полей, откуда массово вымываются пестициды и удобрения. Опасные вещества в результате попадут в Черное море.