Общество 28 июня 2023, 10:14 Более 60 миллионов рублей выплатили пострадавшим от разрушения Каховской ГЭС ТАСС: более 60 миллионов рублей получили пострадавшие от ЧП на Каховской ГЭС РИА «Новости»

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Власти уже выплатили свыше 60 миллионов рублей людям, которые потеряли имущество при разрушении Каховской ГЭС. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб.

«Единовременная материальная помощь выплачена 6023 жителям Херсонской области в общем объеме более 60 миллионов рублей», — заявил собеседник агентства.

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Сейчас почти 1,6 тысячи человек из 8,3 тысячи эвакуированных остаются в пунктах временного размещения. ВСУ ударили по Каховской ГЭС утром 6 июня. После это верхняя часть гидроэлектростанции разрушилась, произошел неконтролируемый сброс воды.

По последним данным, жертвами катастрофы стали 48 человек, 126 пострадали и попали в больницы. Вода уже ушла из 17 населенных пунктов, где находятся свыше 100 социально значимых объектов и 13,5 тысячи жилых домов.