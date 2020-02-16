Коронавирус в России и мире. Главное на 16 февраля

Число заразившихся коронавирусом COVID-2019 в мире превысило 69 тысяч человек, из них почти 1,7 тысячи погибли. 99% заболевших приходится на китайскую провинцию Хубэй, где началась эпидемия. Подробности — в обзоре «360».

Статистика

По данным властей китайской провинции Хубэй, за последние сутки жертвами коронавируса в регионе стали 139 человек. Число заболевших увеличилось на 1,8 тысячи, до 56,2 тысячи.

С учетом этих данных общее число заразившихся в мире составило свыше 69 тысяч. Погибли 1666 человек, более 8,1 тысячи пошли на поправку.

Второй по численности заболевших после Китая остается Япония, где коронавирус нашли у 338 человек. Почти все они были пассажирами круизного лайнера Diamond Princess, поставленного в порту в карантин. За сутки там выявили 67 новых случаев заражения.

Что происходит в России

На борту Diamond Princess остаются 24 россиянина. Никто из них в настоящий момент не болеет. Пассажиры решают с консульством РФ вопрос по продлению виз. 14 февраля путешественникам раздали подарочные наборы — цветы, шоколад, конфеты и средства по по уходу.

С другого круизного судна Westerdam туристов отпустили после того, как лайнер пришвартовался в Камбодже. До этого четыре страны отказывались его принимать. Всего на борту находились восемь граждан России — семеро пассажиров и один член экипажа. Коронавируса у них не нашли.

РИА «Новости» / Виталий Аньков

Самолеты из Китая по-прежнему, хоть и не каждый день, прибывают в Москву, сообщил Роспотребнадзор. С 1 февраля для них выделили терминал F в Шереметьево, там усилили санитарно-карантинный контроль. С 1 по 14 февраля в Москве приземлись 111 самолетов из КНР. На борту находились 26 тысяч пассажиров. У 17 человек обнаружили признаки некой инфекции, в больницу положили 15 человек.

Всего в России для карантина выделили 7,6 тысячи мест в инфекционных отделениях. Там разместили около 550 граждан КНР.

На этой неделе из больниц в Тюмени и в Забайкальском крае выписали двух человек, у которых был коронавирус. Это гражданин Китая, живущий в России, и китайская студентка, оба успешно вылечились.

Что происходит в мире

О том, что происходит в Китае, периодически рассказывают живущие там россияне. Особенно строгие меры изоляции в провинции Хубэй, где находятся почти все подхватившие коронавирус. Жителям запрещают покидать свои дома без необходимости, а в общественных местах с помощью датчиков измеряют температуру тела.

Безлюдно на улицах и в других китайских регионах. В этом убедился видеоблогер Антон Лядов, съездивший в КНР.

В Ухане пропали два китайских активиста, снимавшие материалы об эпидемии. Фан Бинь и Чэнь Цюши рассказывали о том, что не показывает на китайском ТВ. Фан Бинь заснял микроавтобус возле больницы в Ухане, в машине были сложены восемь трупов. Чэнь Цюши увидел, что многие пациенты лежат в коридоре. больницы, и тоже об этом рассказал. Друг Чэня заявил, что блогера принудительно поместили на карантин.

Больница, построенная в Ухане за 10 дней, уже нуждается в ремонте. Один из коридоров госпиталя залило водой, просочившейся с крыши.

Чтобы не заразиться, люди не только избегают улиц и магазинов, но и придумывают различные лайфхаки.