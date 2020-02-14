Пассажирам Diamond Princess раздали айфоны и подарки ко Дню святого Валентина

По словам пассажира закрытого на карантин лайнера россиянина Аркадия Булгатова, в честь праздника на корабле раздачи подарочные наборы. В них входили цветы, шоколад, конфеты, а также средства для ухода за собой.

Меню 14 февраля также было праздничным. Например, на завтрак пассажирам подали фуа-гра.

Булгатов рассказал, что ранее им раздали смартфоны iPhone, чтобы можно было связаться с врачами или психологами. Заберут ли их после карантина, не уточнялось.

«У меня все хорошо, я и мои друзья чувствуем себя хорошо. В нашей российской компании вроде заболевших нет», — рассказал россиянин.

Также он отметил, что периодически с ними выходит на связь консульство. Решают вопрос о продлении истекающих виз.