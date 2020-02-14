    14 февраля 2020, 21:51

    Пассажирам Diamond Princess раздали айфоны и подарки ко Дню святого Валентина

    Ирина Нагайникова

    Пассажирам круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине у берегов Японии из-за заболевших коронавирусом пассажиров, раздали наборы ко Дню святого Валентина. Об этом сообщил сайт Life.ru.

    По словам пассажира закрытого на карантин лайнера россиянина Аркадия Булгатова, в честь праздника на корабле раздачи подарочные наборы. В них входили цветы, шоколад, конфеты, а также средства для ухода за собой.

    Меню 14 февраля также было праздничным. Например, на завтрак пассажирам подали фуа-гра.

    Булгатов рассказал, что ранее им раздали смартфоны iPhone, чтобы можно было связаться с врачами или психологами. Заберут ли их после карантина, не уточнялось.

    «У меня все хорошо, я и мои друзья чувствуем себя хорошо. В нашей российской компании вроде заболевших нет», — рассказал россиянин.

    Также он отметил, что периодически с ними выходит на связь консульство. Решают вопрос о продлении истекающих виз.