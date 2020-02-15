Жителям Уханя запретили покидать свои ЖК из-за коронавируса

В Ухане, откуда началась вспышка коронавируса, усилили карантинные меры и запретили жителям покидать их жилые комплексы и микрорайоны. Вход и выход из домов должны будут контролировать.

Власти Уханя объявили, что в каждом микрорайоне нужно оставить открытым только один выход, чтобы взять под контроль перемещения жителей. В комплексах старого типа поручили организовать более строгие меры по изоляции, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение правительства города.

На выходах из микрорайонов организуют круглосуточное дежурство. Сотрудники местных управлений будут записывать данные всех входящих и выходящих и мерить им температуру. Без особых причин посещение посторонними жилых комплексов запретили.

Исключение сделали только для жителей Уханя, которым нужна медицинская помощь, или если они участвуют в противоэпидемической работе.

Коронавирус появился в конце декабря. За полтора месяца в Китае им заразились более 66 тысяч человек, из них скончались более 1,5 тысячи. За пределами КНР коронавирус подхватили около 500 человек. В России было два случая: в Забайкальском крае и Тюменской области. Оба пациента вылечились.