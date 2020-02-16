За сутки от коронавируса в Хубэе умерли почти 140 человек

Всего от вируса в провинции умерли почти 1,6 тысячи человек, выздоровели 5,6 тысячи.

Учитывая эти данные, общее число заразившихся коронавирусом в мире составило более 69 тысяч. Из них 1666 человек погибли, свыше 8,1 тысячи выздоровели. 99% всех зарегистрированных случаев заражения и гибели пациентов приходится на Китай. В остальных странах погибли четыре пациента.

В Японии коронавирус нашли у 338 человек, в Сингапуре — у 72, в Гонконге — у 56. Далее идут Таиланд (33), Южная Корея (28) и Малайзия (22). В каждой из остальных стран, где зарегистрирован вирус, заболевших менее 20 человек.