За сутки от коронавируса в Хубэе умерли почти 140 человек
В китайской провинции Хубэй, где началась эпидемия коронавируса, за сутки от него умерли 139 человек. Число заболевших увеличилось на 1,8 тысячи, достигнув 56 249 пациентов. Об этом сообщила South China Morning Post.
Всего от вируса в провинции умерли почти 1,6 тысячи человек, выздоровели 5,6 тысячи.
Учитывая эти данные, общее число заразившихся коронавирусом в мире составило более 69 тысяч. Из них 1666 человек погибли, свыше 8,1 тысячи выздоровели. 99% всех зарегистрированных случаев заражения и гибели пациентов приходится на Китай. В остальных странах погибли четыре пациента.
В Японии коронавирус нашли у 338 человек, в Сингапуре — у 72, в Гонконге — у 56. Далее идут Таиланд (33), Южная Корея (28) и Малайзия (22). В каждой из остальных стран, где зарегистрирован вирус, заболевших менее 20 человек.