Российских туристов выпустили из лайнера Westerdam и отправят на родину

Семь туристов из России с круизного судна Westerdam покинули лайнер и вернутся на родину. Судну больше недели не давали заходить в азиатские порты из-за опасения, что на борту есть коронавирус.

В посольстве России в Камбодже рассказали, что туристы из РФ покинули лайнер и вернутся на родину через Бангкок. Первые трое из них уже находятся в аэропорту Пномпеня в сопровождении российских дипломатов, передает РИА «Новости».

Лайнер Westerdam с 1455 пассажирами и 802 членами экипажа вышел из Гонконга 1 февраля и должен был по пути заехать в несколько японских портов. Но из-за подозрений на коронавирус у нескольких пассажиров лайнеру не разрешили останавливаться ни в Японии, ни в Филиппинах, Тайване и Таиланде.

13 февраля с разрешения властей королевства Westerdam прибыл в Камбоджу. Ни у кого из 20 человек с борта лайнера, которых проверяли на коронавирус, не нашли инфекции.

Коронавирус появился в конце декабря, вспышка началась с китайского Уханя. За полтора месяца в КНР им заразились более 66 тысяч человек, из них скончались более 1,5 тысячи. За пределами КНР коронавирус подхватили около 500 человек. Официальное название заболевания — COVID-2019.