    25 января 2020, 15:54

    Коронавирус пока не добрался в Россию

    Дарья Морозова

    Больных китайской пневмонией в России нет. Коронавирус пока к нам не добрался, а значит сейчас можно не беспокоится. Контроль за заболеванием ослаблять не будут. Об этом 25 января Роспотребнадзор сообщил на своем сайте.

    Особое внимание в России уделяют путешественникам из потенциально опасных регионов. Всего было проверено более миллиона человек, признаки инфекционных заболеваний нашли у 50 из них.

    Туристов с симптомами инфекций срочно изолируют и обследуют в больницах. Всего нашли 16 человек с различными видами ОРВИ. Больных китайским коронавирусом среди них нет.

    Вспышка смертельной пневмониии началась в Китае в конце декабря прошлого года. Число больных в данный момент приближается к тысяче, из них чуть более 40 — с летальным исходом.

    Город Ухань, который стал центром эпидемии, закрыт на карантин. Приостановлены все транспортные сообщения с ним, а местные жители стараются не выходить из дома, чтобы не контактировать с потенциально зараженными.

    Возможно, все не так плохо, как кажется на первый взгляд, потому что на днях китайские врачи вылечили первую больную опасной пневмонией. Состояние женщины постепенно улучшалось в течение недели. В итоге тесты на коронавирусную инфекцию показали отрицательный результат и пациентку выписали домой.