Коронавирус пока не добрался в Россию

Особое внимание в России уделяют путешественникам из потенциально опасных регионов. Всего было проверено более миллиона человек, признаки инфекционных заболеваний нашли у 50 из них.

Туристов с симптомами инфекций срочно изолируют и обследуют в больницах. Всего нашли 16 человек с различными видами ОРВИ. Больных китайским коронавирусом среди них нет.

Вспышка смертельной пневмониии началась в Китае в конце декабря прошлого года. Число больных в данный момент приближается к тысяче, из них чуть более 40 — с летальным исходом.

Город Ухань, который стал центром эпидемии, закрыт на карантин. Приостановлены все транспортные сообщения с ним, а местные жители стараются не выходить из дома, чтобы не контактировать с потенциально зараженными.

Возможно, все не так плохо, как кажется на первый взгляд, потому что на днях китайские врачи вылечили первую больную опасной пневмонией. Состояние женщины постепенно улучшалось в течение недели. В итоге тесты на коронавирусную инфекцию показали отрицательный результат и пациентку выписали домой.