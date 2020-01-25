Число жертв коронавируса в Китае превысило 40 человек

Число умерших от нового типа коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 39. Еще два человека скончались за ее пределами.

Все погибшие — жители города Ухань, где вирус был обнаружен впервые, пишет Global Times со ссылкой на местные власти. Еще два человека скончались за пределами провинции Хубэй, пишет РИА «Новости». И таким образом, общее число жертв коронавируса достигло 41.

Всего, согласно газете, в провинции остаются зараженными 729 человек.

Во Франции сообщили о третьем зафиксированном случае заболевания коронавирусом 2019-nCoV, сообщает France Info.

Ранее стало известно о двух случаях заболевания, зафиксированных во французских Париже и Бордо.

Третий заболевший, сообщает телеканала BFMTV, приходится близким родственником одного из тех, о чьем заражении стало известно ранее.

Вспышка коронавируса произошла в конце 2019 года в китайском Ухане. Распространить заболевание могли змеи, которых продавали на местном рынке.

В пятницу, 24 января, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала весь мир начать борьбу с вирусом. Сейчас на карантине находится несколько китайских городов, в том числе и Ухань. Все рейсы из него в Москву отменены. По несколько человек заболели в Таиланде, Японии, Южной Корее и США.

Врачам Шанхая удалось вылечить первого пациента, заболевшего новым вирусом. Борьба с болезнью заняла у медиков чуть больше недели.