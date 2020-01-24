Врачи смогли вылечить первого пациента с коронавирусом

Китайские врачи вылечили первого пациента, заразившегося новым типом коронавируса. Борьба с болезнью заняла у медиков из Шанхая чуть больше недели.

Как пишет Sina, о первом поправившемся пациенте 24 января рассказала национальная комиссия здравоохранения Китая. Женщина 56 лет долгое время жила в Ухане. 10 января она почувствовала жар и сильную усталость, после чего поехала в Шанхай. Вечером 15 января ее положили в одну из городских больниц, где врачи выявили у пациентки пневмонию, вызванную коронавирусом.

Медики приступили к лечению, и состояние женщины начало постепенно улучшаться. Шесть дней подряд у нее держалась нормальная температура и практически пропали симптомы болезни. Исследования показали, что воспалительный процесс прошел, а тесты на коронавирус дали отрицательный результат. В итоге пациентку выписали.

Вспышка коронавируса произошла в конце 2019 года в китайском Ухане. Выяснилось, что распространить заболевание могли змеи, которых продавали на местном рынке.

Сейчас заразившихся насчитывается более 800 человек, 26 погибли. По несколько человек заболели в Таиланде, Японии, Южной Корее и США. Некоторые города в Китае закрыли на карантин, а власти страны привлекли армию к борьбе с коронавирусом.