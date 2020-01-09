Названа причина вспышки пневмонии неизвестного происхождения в Китае

Специалисты установили, что причиной заболевания вирусной пневмонией неизвестного происхождения в Китае стал новый вид коронавируса. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на группу экспертов, проводивших лабораторные исследования вируса.

Исходя из результатов испытаний следует, что 7 января после проведения лабораторных исследований было выявлено 15 подтвержденных случаев заболевания новым видом коронавируса.

«Эксперты предварительно установили, что причиной случаев заболевания этой неизвестной вирусной пневмонией стал новый вид коронавирса», — приводит РИА «Новости» сообщение телеканала.

Специалисты также отметили, что требуется дальнейшее эпидемиологическое расследование и исследование клинических проявлений заболевания.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань появилась вирусная пневмония. Для некоторых заболевших течение болезни проходит очень сложно. Поскольку происхождение этого вида пневмонии на тот момент не было установлено. Врачи даже не понимали, как нужно лечить заболевших. Оказались ли россияне в опасности, ведь китайские туристы скопом приезжают в страну, разбирался «360».