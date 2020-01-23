В китайском городе Ухане, где была зарегистрирована первая вспышка нового коронавируса, перестал работать общественный транспорт, прекращено железнодорожное и авиационное сообщение. Мегаполис с населением порядка 11 миллионов человек изолирован от всего остального Китая. «360» узнал у россиянина в Ухане, что происходит в закрытом городе.

«Интерфакс» сообщил, что в китайском Ухане люди начали скупать продукты и запираться в квартирах, чтобы свести контакт с потенциально зараженными до минимума. С четверга, 23 января, транспортное сообщение с населенным пунктом полностью закрыто. Для заметки: этот город в четыре раза больше Москвы, его площадь 8494 квадратных километра.

«Теперь официально. С 10 часов утра четверга Ухань закрыт на карантин»… Без сомнения, это радикальные меры», — говорится в посте.

Власти Китая считают, что пик распространения инфекции еще не наступил. Но от нового коронавируса в КНР уже погибли 17 человек, еще 571 пострадал, 95 в тяжелом состоянии. Власти страны призывают не поддаваться панике и не делать запасов, так как город полностью обеспечен всеми необходимыми товарами, включая медикаменты.

В Twitter уже появились видеозаписи, на которых видно панику в продуктовых магазинах Уханя.

Мэрия Уханя заявила, что, несмотря на большое количество уже поступивших в городские больницы пациентов, места еще есть — приготовлено порядка 4,5 тысячи койко-мест. Репортер Yicai Global записал видео из одной из уханьских больниц, где пациенты, по его словам, часами ждут приема у врача.

Ухань на карантине

Россиянин Денис Гунгер, проживающий в Ухане, сообщил «360» о том, что сервисы такси тоже работают с перебоями — водители отказываются от заказов с конечным пунктом в больницах или рядом с ними.

Люди не понимают, куда им идти, все сидят по домам, город, мягко говоря, вымер. Людей на улицах практически нет, все боятся контактировать друг с другом Денис Гунгер.

Несмотря на ситуацию в городе, официальной информации о том, как себя обезопасить, практически нет.

«Максимум — приходят SМS на телефоны: не выходить из дома, избегать контактов с людьми», — рассказал Гунгер.

Пользователи Тwittеr активно публикуют фото и видео из закрывшегося Уханя, сами распространяют информацию о том, как себя обезопасить от вируса. Например, инструкцию о том, какая лицевая маска подойдет для минимальной защиты от коронавируса, а какая — нет.

«Тканевые и пылезащитные маски не подходят. Вместо этого купите медицинскую маску для ношения во время процедуры», — пишет пользователь Lkhagva.B.

На видео ниже — врачи в специальной униформе. Ее ввели в обязательном порядке для медицинских сотрудников Уханя после того, как несколько врачей заразились от пациентов.

Очередь на фото ниже — желающие вернуть авиабилеты в аэропорту Уханя и после закрытия города. Гунгер рассказал «360», что все рейсы отменены и компании готовы вернуть деньги за билеты, но информации о том, когда авиасообщение с городом будет восстановлено, нет. Сейчас многие китайцы готовятся отправиться на отдых, в гости к близким, так как 25 января наступит китайский Новый год.

На видео — полицейское оцепление аэропорта Тяньхэ в Ухане.

Пользователь Аdаm Ni опубликовал видео, на котором видно, как из аэропорта вывозят бокс с пациентом.

Также в Сети появились ролики, на которых в Ухане, предположительно, проводят дезинфекцию территории. До этого властям Китая пришлось опровергать распространившиеся слухи о том, что на город при помощи авиации планируют распылять дезинфекторы.

По другим сведениям такие же меры предосторожности используются в Шанхае, чтобы предотвратить распространение вируса.

Несмотря на панику из-за вируса, у русского населения Уханя все спокойно, ведь среди него зараженных нет.

В Ухане есть русскоговорящее сообщество, там все здоровы. Даже нет историй о том, что знакомые китайцы заболели. Мне кажется, что ситуация может быть сильно преувеличена Денис Гунгер.

Ранее «360» рассказывал главное о том, откуда мог появиться китайский коронавирус и как сейчас с ним борются в мире. Российские ученые тоже начали работу по поиску вакцины, в нашей стране зараженных на сегодняшний день не зарегистрировано.