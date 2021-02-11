Инфекционист предположил, когда в России отменят масочный режим

Отменять обязательный масочный режим, который действует на всей территории России, можно не раньше мая. В Москве средствами защиты придется пользоваться дольше — отказаться от них получится не раньше июня.

Об этом РИА «Новости» рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков. Он подчеркнул, что отменять масочный режим еще рано. Сейчас в России есть множество восприимчивых к коронавирусу, которые еще не переболели ковидом. Он добавил, что по данным ученых, коронавирусная инфекция дозозависима — тяжесть протекания COVID-19 зависит от количества вируса, которое получил организм пациента.

Тимаков добавил, что маленькая вирусная нагрузка совсем не вызывает заболевание у ряда людей, однако при увеличении дозы вируса риск заразиться для них стремительно растет. В таком случае маска служит естественным барьером.

«Когда будет солнце, когда будут проветриваться помещения везде, где люди массово скапливаются, когда начнут работать кондиционеры, которые будут проветривать помещения, — где-то это будет начало мая, у нас в средней полосе это будет начало лета, июнь, вот к лету обязательный масочный режим можно будет отменять, но оставлять в рекомендательном характере», — отметил он.

Обязательный масочный режим ранее отменили в Удмуртии — с 12 февраля он приобретет рекомендательный характер. Вскоре с подобным заявлением выступил глава Чечни Рамзан Кадыров — он сообщил, что в республике отменят обязательное ношение масок в общественных местах. Средства защиты будут лишь рекомендовать использовать, в том числе группам риска.

При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что обязательный масочный режим пока не отменяется, несмотря на улучшение ситуации с коронавирусом в стране.