Россиянам напомнили, что масочный режим никто не отменял

По последним данным, ситуация с коронавирусом начинает стабилизироваться. Но это не отменяет обязательного выполнения требования о ношении защитных масок. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Сегодня можно говорить о стабилизации ситуации только при условии неукоснительного соблюдения всех уже обязательных мер. Нужно носить маски, это требование не отменяется и пока не будет отменено — вот в сегодняшнем периоде это так», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

В среду глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров объявил об отмене обязательного ношения масок в общественных местах и снятии запрета на пересечение границы. Но при этом он отметил, что рекомендации по ношению масок сохраняются, так как высока угроза заболевания для людей из группы риска и тех, кто еще не переболел COVID-19.

А глава Крыма Сергей Аксенов сообщил местным жителям, что в регионе носить медицинские маски нужно будет до конца нынешнего года. Он также призвал всех проявить понимание и терпение.

Ранее эксперт объяснила, что нетканые маски стирать нельзя. Они предназначены только для одноразового пользования. Маски из ткани и марли стирать можно, но у них низкая степень защиты от вирусов.