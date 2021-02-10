Чечня отменила строгий масочный режим и открыла границы

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров объявил об отмене обязательного ношения масок в общественных местах и снятии запрета на пересечение границы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Власти Чечни приняли такое решение после оценки эпидемической ситуации в республике, отметил Кадыров. Вместе с тем рекомендации по ношению масок сохраняются, поскольку все еще высока угроза заболевания для людей из группы риска и тех, кто еще не переболел COVID-19. Глава республики объявил об этом в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

«Мы также снимаем ограничения по передвижению через границы республики. Это также важное решение в условиях растущего интереса туристов к нашему региону», — написал Кадыров.

Ситуация с коронавирусом остается на контроле властей, добавил он. Медучреждения в Чечне оснащены всем необходимым на случай роста заболеваемости, заверил Кадыров. Он также поблагодарил население, которое неукоснительно соблюдало все ограничительные меры.

Чечня ранее вошла в число регионов РФ с минимальным уровнем заболеваемости COVID-19.