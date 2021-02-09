Жителям Удмуртии разрешили не носить маски с 12 февраля

С пятницы, 12 февраля, в Удмуртии перестанет действовать обязательный масочный режим. Об этом в своем видеоблоге заявил глава республики Александр Бречалов.

Он сообщил, что с 10 февраля снимаются ограничения на работу кафе и ресторанов, кинотеатров, театров и культурно-досуговых учреждений. Жителям младше 65 лет разрешат посещать спортивные соревнования. При этом залы и стадионы должны заполняться не более чем наполовину.

При регистрации брака в ЗАГСе смогут находиться до 20 человек (до этого действовала норма 10 гостей).

С 12 февраля масочный режим будет носить рекомендательный характер. При этом Бречалов посоветовал удмуртам надевать маски в магазинах, транспорте и других общественных местах.

Обязанность носить маски действовала в регионе в апреле-июле 2020 года, а затем с 11 сентября.

Ранее эксперты Всемирной организации здравоохранения выпустили доклад по итогам поездки в Ухань, где год назад началась пандемия коронавируса. Ученые пришли к выводу, что вирус был естественного происхождения, а не попал в атмосферу из китайской лаборатории.