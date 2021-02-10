Россия медленно снимает маски. Но сможем ли мы сами от них отказаться?

Чечня стала вторым регионом России, отменившим обязательный масочный режим. Средства защиты рекомендовали носить людям из групп риска и тем, кто еще не болел. Для многих снятие маски будет радостью, но какая-то часть населения все-таки останется в СИЗ. Ведь за длительное время ограничений у некоторых выработался страх за свою жизнь.

Ограничения сняты

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил об окончании масочного режима в республике. Ограничение решили отменить после анализа эпидемической обстановки, которая сложилась «благоприятным образом».

«Это также важное решение в условиях растущего интереса туристов к нашему региону. Конечно, продолжим держать на контроле ситуацию с COVID. Наши медучреждения оснащены всем необходимым на случай роста заболеваний», — сказал Кадыров.

По последним данным, в Чечне выявили 11 066 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки прирост составил 92 человека. Из общего числа выздоровели 10 256 человек, 109 умерли.

Большую часть ограничений в Чечне сняли в июне 2020 года. В январе снова начали работать кинотеатры, развлекательные центры, концертные залы, бани и бассейны, но при условии 50%-й заполняемости.

Масочный режим ранее отменили в Удмуртии. Но снять СИЗ можно будет только 12 февраля.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова напомнила россиянам, что в других регионах масочный режим никто не отменял.

Порассуждаем, какой будет жизни после отмены обязательного ношения масок: останется ли у людей привычка их носить, захотят ли сами в местах скоплений надевать их, как в целом будут реагировать на людей в масках

Синдром борьбы с инфекциями

Россияне уже много месяцев ходят в масках. В Чечне были жесткие ограничения еще с марта 2020 года. Людей заставляли не только носить маски, но даже не гулять с 20:00 до 08:00. Границы были закрыты, как и все кафе, рестораны и места скопления людей.

Но теперь людям позволили дышать полной грудью, уже без масок. Социальный психолог Алексей Рощин в беседе с «360» сказал, что большинство людей действительно снимут средства индивидуальной защиты и забудут о тяжелом времени, как о «страшном сне».

Но есть часть населения, которая этим годом непрерывной истерики и нагнетания страха и безумия существенно травмирована, и многие в этих условиях приобретают страх за свою жизнь <…> У части людей образуется такой навязчивый синдром борьбы с инфекциями, защита тела Алексей Рощин.

Будет и другая часть людей, которые, может, и снимут маски, но продолжат жить в страхе перед тесным контактом с другими людьми, считает Рощин. По его словам, может уменьшиться количество знакомств, спонтанных встреч. Ведь людям долгое время запрещали даже ходить друг рядом с другом.

Несмотря на свободу, многие продолжат носить маски просто из уважения к другим.

«Если сделать ставку на разум, на предупреждение, что вот вы просто сделаете хорошо своему ближнему, то, как показывает опыт Швеции, даже без штрафов большая часть населения прислушивается и готова поступиться своими желаниями», — сказал Рощин.

Говоря об опыте Швеции, Рощин напомнил, что во время пандемии в стране маска не была обязательным атрибутом, но ее рекомендовали носить. Несмотря на отсутствие запрета, большая часть населения использовали СИЗ и соблюдали дистанцию, что делают до сих пор.

Ранняя мера

Научный сотрудник Центра имени Гамалеи Виктор Зуев считает, что в Чечне слишком рано отменили масочный режим. В разговоре с «360» специалист отметил, что возбудитель никуда не делся.

По его мнению, нужно дождаться формирования коллективного иммунитета и только потом снимать те или иные ограничения. Зуев добавил, что этот иммунитет может появиться в двух случаях: если россияне перенесут коронавирусную инфекцию; если примерно 70% людей будут вакцинированными.