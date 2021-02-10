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    10 февраля 2021, 21:48

    Россия медленно снимает маски. Но сможем ли мы сами от них отказаться?

    Борис Ломакин, Екатерина Андронова

    Чечня стала вторым регионом России, отменившим обязательный масочный режим. Средства защиты рекомендовали носить людям из групп риска и тем, кто еще не болел. Для многих снятие маски будет радостью, но какая-то часть населения все-таки останется в СИЗ. Ведь за длительное время ограничений у некоторых выработался страх за свою жизнь.

    Ограничения сняты

    Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил об окончании масочного режима в республике. Ограничение решили отменить после анализа эпидемической обстановки, которая сложилась «благоприятным образом».

    «Это также важное решение в условиях растущего интереса туристов к нашему региону. Конечно, продолжим держать на контроле ситуацию с COVID. Наши медучреждения оснащены всем необходимым на случай роста заболеваний», — сказал Кадыров.

    По последним данным, в Чечне выявили 11 066 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки прирост составил 92 человека. Из общего числа выздоровели 10 256 человек, 109 умерли.

    Большую часть ограничений в Чечне сняли в июне 2020 года. В январе снова начали работать кинотеатры, развлекательные центры, концертные залы, бани и бассейны, но при условии 50%-й заполняемости.

    Масочный режим ранее отменили в Удмуртии. Но снять СИЗ можно будет только 12 февраля.

    Глава Роспотребнадзора Анна Попова напомнила россиянам, что в других регионах масочный режим никто не отменял.

    Порассуждаем, какой будет жизни после отмены обязательного ношения масок: останется ли у людей привычка их носить, захотят ли сами в местах скоплений надевать их, как в целом будут реагировать на людей в масках

    Синдром борьбы с инфекциями

    Россияне уже много месяцев ходят в масках. В Чечне были жесткие ограничения еще с марта 2020 года. Людей заставляли не только носить маски, но даже не гулять с 20:00 до 08:00. Границы были закрыты, как и все кафе, рестораны и места скопления людей.

    Но теперь людям позволили дышать полной грудью, уже без масок. Социальный психолог Алексей Рощин в беседе с «360» сказал, что большинство людей действительно снимут средства индивидуальной защиты и забудут о тяжелом времени, как о «страшном сне».

    Но есть часть населения, которая этим годом непрерывной истерики и нагнетания страха и безумия существенно травмирована, и многие в этих условиях приобретают страх за свою жизнь <…> У части людей образуется такой навязчивый синдром борьбы с инфекциями, защита тела

    Алексей Рощин.

    Будет и другая часть людей, которые, может, и снимут маски, но продолжат жить в страхе перед тесным контактом с другими людьми, считает Рощин. По его словам, может уменьшиться количество знакомств, спонтанных встреч. Ведь людям долгое время запрещали даже ходить друг рядом с другом.

    Несмотря на свободу, многие продолжат носить маски просто из уважения к другим.

    «Если сделать ставку на разум, на предупреждение, что вот вы просто сделаете хорошо своему ближнему, то, как показывает опыт Швеции, даже без штрафов большая часть населения прислушивается и готова поступиться своими желаниями», — сказал Рощин.

    Говоря об опыте Швеции, Рощин напомнил, что во время пандемии в стране маска не была обязательным атрибутом, но ее рекомендовали носить. Несмотря на отсутствие запрета, большая часть населения использовали СИЗ и соблюдали дистанцию, что делают до сих пор.

    Ранняя мера

    Научный сотрудник Центра имени Гамалеи Виктор Зуев считает, что в Чечне слишком рано отменили масочный режим. В разговоре с «360» специалист отметил, что возбудитель никуда не делся.

    По его мнению, нужно дождаться формирования коллективного иммунитета и только потом снимать те или иные ограничения. Зуев добавил, что этот иммунитет может появиться в двух случаях: если россияне перенесут коронавирусную инфекцию; если примерно 70% людей будут вакцинированными.