Собянин рассказал о вакцинации добровольцев от коронавируса

Собянин напомнил, что пострегистрационные испытания пройдут параллельно с запуском вакцины в гражданский оборот. Участниками испытаний станут 40 тысяч человек.

«Мы открыли свободный доступ записи добровольцев. Буквально за несколько дней записались более пяти тысяч человек, поэтому никаких сомнений нет, что мы наберем количество людей, желающих поучаствовать», — заявил Собянин.

Он отметил, что вся инфраструктура готова, в том числе склады для вакцины и информационная система контроля за состоянием привитых участников пострегистрационных испытаний.

«Ждем окончательных решений от Института Гамалеи и передачи нам вакцины. Со следующей недели, я думаю, мы начнем эти исследования», — заявил мэр Москвы.

Собянин признался, что сам уже привился новой вакциной. На самочувствие после укола он не жалуется и чувствует себя нормально. Он подчеркнул, что это дало ему уверенность, что он действует правильно.

Вакцину «Спутник V» разработали в Институте имени Гамалеи. Это первый в мире зарегистрированный препарат от коронавируса. Принять участие в пострегистрационных исследованиях могут совершеннолетние жители Москвы без проблем со здоровьем, а также без антител к коронавирусу. Перед прививкой участники сдадут анализ крови, тест на антитела и пройдут проверку на аллергическую реакцию на белок, который есть в вакцине. После укола врачи будут следить за их состоянием на протяжении полугода при помощи сервисов телемедицины.

Ранее Минздрав назвал группы, которые могут получить прививку в приоритетном порядке. Это медики, учителя, полицейские, сотрудники торговли, предприятий общественного питания, студенты, призывники и другие. Вакцина ставится в два этапа с разницей в три недели. Укол делают в мышцу плеча или бедра. Перед процедурой пациента осматривают врачи. При повышенной температуре вакцинацию не проводят.