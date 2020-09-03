Названы группы россиян для первоочередной вакцинации от коронавируса

Прежде всего вакцинацию нужно пройти медикам и учителям, полицейским, работникам общественного транспорта, продавцам, сотрудникам органов социальной защиты населения, предприятий общественного питания и других организаций, чья работа предполагает контакты с большим количеством людей. Кроме того, приоритет при вакцинации имеют студенты и призывники.

Вакцинацию проводят в два этапа с разницей в три недели. Укол ставится в плечо или бедро. После укола пациент находится под наблюдением еще полчаса. Перед самой прививкой нужно пройти осмотр. При повышенной температуре вакцинацию не проводят.

Только после консультации специалистов вакцинацию могут пройти люди с хроническими заболеваниями печени и почек, сахарным диабетом, заболеваниями крови или центральной нервной системы, с аутоиммунными заболеваниями, аллергией, болезнями легких и экземой.

Препарат «Спутник V» разработали в Институте имени Гамалеи. Это первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса. Директор института Александр Гинцбург ранее рассказал, что в пострегистрационных исследованиях примут участие 40 тысяч человек. В Москве добровольцев начнут прививать начиная с 5 сентября.

Перед процедурой все участники пройдут три обследования: сдадут общий анализ крови, тест на антитела и проверку, нет ли аллергии на белок, который есть в вакцине. После укола за их состоянием врачи будут наблюдать на протяжении шести месяцев.