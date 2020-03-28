Еще 36 случаев коронавируса выявили в Подмосковье

Количество коронавирусных больных в Московской области увеличилось на 36 человек. По последней информации, с начала эпидемии в регионе выявили 85 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщили в оперативном штабе, за сутки в Московской области выписали двух пациентов, лечившихся от COVID-19. Они болели пневмонией в легкой форме. Таким образом, в регионе число выздоровевших увеличилось до 10.

По информации на 28 марта, всего в стране выявили 1264 пациентов с COVID-19.

Чтобы сдержать распространение вируса, следующая неделя в России объявлена нерабочей. В Московской области оставили открытыми только аптеки, продуктовые магазины, зоомагазины и торговые точки с товарами первой необходимости. Жителей призвали как можно реже выходить на улицу, в том числе и с детьми.

Тем, кто старше 65 лет или имеет хронические заболевания, рекомендовали уйти в режим самоизоляции. С покупкой продуктов и лекарств в Подмосковье им помогают волонтеры. Чтобы компенсировать возможные неудобства, от региона им выплатят три тысячи рублей. Для этого никакие документы собирать не нужно, деньги поступят автоматически.