Еще 36 случаев коронавируса выявили в Подмосковье
Как сообщили в оперативном штабе, за сутки в Московской области выписали двух пациентов, лечившихся от COVID-19. Они болели пневмонией в легкой форме. Таким образом, в регионе число выздоровевших увеличилось до 10.
По информации на 28 марта, всего в стране выявили 1264 пациентов с COVID-19.
Чтобы сдержать распространение вируса, следующая неделя в России объявлена нерабочей. В Московской области оставили открытыми только аптеки, продуктовые магазины, зоомагазины и торговые точки с товарами первой необходимости. Жителей призвали как можно реже выходить на улицу, в том числе и с детьми.
Тем, кто старше 65 лет или имеет хронические заболевания, рекомендовали уйти в режим самоизоляции. С покупкой продуктов и лекарств в Подмосковье им помогают волонтеры. Чтобы компенсировать возможные неудобства, от региона им выплатят три тысячи рублей. Для этого никакие документы собирать не нужно, деньги поступят автоматически.